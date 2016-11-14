Поліція з "людським обличчям": Деканоідзе розповіла про найбільше досягнення на посаді глави Нацполіції

Голова Нацполіції України Хатія Деканоідзе переконана, що за рік роботи на цій посаді їй вдалося створити поліцію «з людським обличчям».

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на брифінгу в Києві після оголошення своєї заяви про відставку.

При цьому, Деканоідзе підкреслила, що їй вдалося довести те, що поліція повинна бути чесною.

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«Найбільшим досягненням я вважаю, що мені вдалося доказати, що поліція повинна бути чесною, порядною, відкритою, з людським обличчям», - наголосила Деканоідзе.

Нагадаємо, сьогодні глава Нацполіції України Хатія Деканоїдзе заявила про свою відставку.

"Я, як і обіцяла, протягом року створила фундамент для нової Національної поліції і залишалася вірною вам і вашим інтересам до останньої хвилини моєї роботи. Але, на жаль, моїх повноважень і волі було недостатньо для різких змін. Моя функція виконана, в зв'язку з чим я заявляю про свою відставку. Але вважаю за необхідне в найкоротші терміни провести відкритий і прозорий конкурс на посаду нового глави Національної поліції України ", - заявила вона.