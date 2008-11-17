У БЮТ кажуть, що Ющенко і Янукович не здатні завершити розпочате

Сьогодні Президент України Віктор Ющенко проведе консультації з лідерами парламентських фракцій з приводу обрання нового голови Верховної Ради. Також керівники парламенту сьогодні зберуться на погоджувальну раду, де, очевидно, вирішуватимуть аналогічне питання.

Нині експерти і політологи називають 4 ймовірні кандидатури на посаду голови Верховної Ради України шостого скликання. Це колишній спікер, лідер блоку свого імені Володимир Литвин, двічі колишній спікер, представник НУ-НС Іван Плющ, чинний віце-спікер, член Партії регіонів Олександр Лавринович і двічі колишній віце-спікер, комуніст Адам Мартинюк.

Лідер Партії регіонів Віктор Янукович сподівається, що навколо кандидатури нового голови Верховної Ради об’єднається парламентська більшість. Про це він заявив на засіданні опозиційного уряду: «Чому ми ухвалили рішення по голові Верховної Ради. Тому що він з себе зняв відповідальність, коли написав про звільнення. Тому і парламент не працював. Ми зробимо останню спробу у Верховній Раді обрати голову. І, можливо, навколо цього питання нам вдасться об’єднати більшість, яка б здатна була ухвалити хоча б пакет вкрай важливих законопроектів».

Відставка Арсенія Яценюка відбулася після домовленостей Віктора Ющенка і Віктора Януковича, – заявив Радіо Свободадепутат з фракції БЮТ Святослав Олійник: «На сьогоднішній день немає ніякої кандидатури, яку б могли Янукович і Ющенко спільно провести на спікера. Є кілька варіантів. Це пан Литвин, але за нього не голосуватимуть, очевидно, комуністи. І пан Плющ, за якого не голосуватиме Литвин. Це є прикладом того, як домовленості Ющенка-Януковича не здатні завершити початий ними крок. Я думаю, що ми спостерігатимемо консультації. Коли пан Литвин дійсно виставить свою кандидатуру, то БЮТ братиме участь в консультаціях з ним, щодо можливої підтримки його кандидатури, за умови коаліційної домовленості НУ-НС, БЮТ і Блок Литвина».

Лідер однойменного блоку Володимир Литвин вважає, що політичні сили цілком ймовірно можуть узгодити кандидатуру спікера до наступного вівторка. Але він зауважив, що це можливо, якщо домовлятимуться про нового голову парламенту у стінах Верховної Ради.

А на думку експертів, якщо нового спікера знайти не вийде, то єдиний шлях – це дострокові вибори. Адже саме голова Верховної Ради, і ніхто інший, підписує ухвалені парламентом закони.