МЗС перевіряє інформацію про затримання "українського розвідника" у Криму

Про це в коментарі УНІАН повідомила речниця МЗС України Мар’яна Беца.

«Ми перевіряємо цю інформацію», - заявила вона.

Як повідомляв УНІАН, російські ЗМІ стверджують, що в Сімферополі затримано громадянина України, імовірного співробітника Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

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Зокрема, прокремлівське видання "РІА Новости" з посиланням на джерело в правоохоронних органах РФ заявило що, громадянина України було затримано з гранатою, пістолетом і елементами для виготовлення саморобного вибухового пристрою у вівторок.

"Затриманий в Сімферополі імовірний співробітник ГУР МО України. Вилучено гранату, пістолет, елементи для виготовлення СВП", - сказало джерело.

У свою чергу, речник Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко спростував затримання в Криму українського військовослужбовця.