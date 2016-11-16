РосЗМІ повідомили про затримання "українського розвідника" в Сімферополі

Про чергове затримання у Криму пише «РИА Новости» з посиланням на джерело в правоохоронних органах.

Повідомляється, що начебто співробітник головного управління розвідки Міноборони України був затриманий з гранатою, пістолетом і елементами для виготовлення саморобного вибухового пристрою у вівторок в Сімферополі.

"Затримано в Сімферополі співробітника ГУР МО України. Вилучено гранату, пістолет, елементи для виготовлення саморобного вибухового пристрою", - заявив співрозмовник агентства.

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Як повідомляв УНІАН, 10 листопада ФСБ РФ заявила про затримання членів "диверсійної групи". За інформацією ЗМІ, затримані експерти аналітичного центру "Номос" Дмитро Штибліков і Олексій Бессарабов, а також Володимир Дудка. Російські силовики звинуватили їх у підготовці диверсій на території півострова.

Кримський "суд" заарештував їх на два місяці.

Україна направила ноту протесту російському МЗС з вимогою від Росії надати офіційну інформацію щодо обставин затримання в Севастополі трьох громадян України, яких російська окупаційна влада підозрює у підготовці диверсій.