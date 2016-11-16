Міноборони спростовує затримання "українського диверсанта" в окупованому Криму

Про це він заявив у коментарі УНІАН.

«Спецслужби РФ стали на шлях новаторства й тепер брехню розповсюджують не тільки по понеділках, а й по середах. У черговий раз це стосується начебто захоплення українських диверсантів, насправді жодного українського військовослужбовця ніхто ніде не затримував на територіях, які є тимчасово окупованими», – заявив Лисенко.

«Всі наші військовослужбовці знаходяться на своїх місцях і російська пропаганда знову хоче зробити таким чином, щоби звинуватити Україну та показати світовій спільноті наші начебто агресивні наміри», – додав Лисенко.

«Ми розуміємо, що на території окупованого Криму залишилися тисячі військових пенсіонерів, які ще служили за часи й Радянського союзу і вже незалежної України, тому це є потенціал для того, щоби декого з них оголосити українським диверсантом. Тому ми не здивуємося, якщо російські спецслужби й по п’ятницях і по інших днях тижня будуть оголошувати про захоплення або затримання чергових «українських диверсантів». Насправді цього не відбувається, українські військові на місцях», – запевнив представник Міноборони.

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16 листопада російські ЗМІ повідомили про затримання "українського розвідника" в окупованому Сімферополі.

Повідомляється, що начебто співробітник головного управління розвідки Міноборони України був затриманий з гранатою, пістолетом й елементами для виготовлення саморобного вибухового пристрою у вівторок в Сімферополі.