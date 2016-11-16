Луценко називає навмисним затягуванням відтермінування розгляду рішення щодо Новинського

Як передає кореспондент УНІАН, у коментарі журналістам він наголосив, що депутати вимагають від ГПУ відомостей, які прокуратура не має права розкривати.

«ГПУ не має права розкривати таємницю досудового слідства», – зазначив Луценко.

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Луценко також зазначив, що народні депутати шукають причини, щоби не ухвалювати рішення й перекласти проблему на інший орган.

«Депутати бояться казати «так» і бояться казати «ні», і роблять так, щоби перепихнути цю проблему на мене, підштовхуючи мене – або поруш КПК (Кримінальний процесуальний кодекс), або не отримаєш відповіді», - сказав Луценко і ще раз наголосив, що ГПУ не може надати інформацію, яку вимагають нардепи, зокрема, покази всіх тих, хто говорив про внутрішні церковні проблеми, тому що це буде розкриттям таємниці досудового слідства.

За словами генпрокурора, депутати не зможуть скликати наступне засідання комітету з цього питання, тому що ГПУ не зможе надати їм такої відповіді.

На уточнююче запитання журналістів, чи є рішення комітету політичним, Луценко відповів: «Ні, я думаю, це питання егоїстичне».

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Також Луценко наголосив, що вивчати всі докази в справі «повинні не народні депутати в комітеті або в залі, а лише суд».

На запитання журналістів, які будуть подальші дії прокуратури, Луценко відповів, що як «обійти цю перешкоду – будемо думати».

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада Луценко заявив про підготовку подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі впродовж 179 днів особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

Сьогодні, 16 листопада, на засіданні регламентного комітету Луценко попросив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі Драбинка.

Регламентний комітет ВР переніс винесення рішення щодо висновку про надання згоди на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності до отримання від ГПУ додаткових пояснень і доказів.