Регламентний комітет ВР відклав прийняття рішення щодо зняття недоторканності з Новинського

Як передає кореспондент УНІАН, комітет вирішив звернутися до генерального прокурора України Юрія Луценка щодо надання додаткових матеріалів і пояснень на вимоги, висловлені депутатами під час обговорення подання.

В рішенні комітету зазначається, що ці матеріали необхідні для підготовки висновку щодо достатності обгрунтованості подання та законності отримання зазначених у ньому доказів.

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Комітет продовжив термін розгляду подання до надання генпрокурором письмової відповіді. В рішенні зазначається, що перелік питань та матеріалів, які просять надати до комітету, будуть сформульовані за даними стенограми засідання.

Зазначимо, перед голосуванням щодо переносу винесення рішення щодо Новинського в засіданні комітету тривала перерва, яка затягнулася майже на годину замість оголошених 15 хвилин.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні на засіданні регламентного комітету Луценко попросив Верховну Раду надати дозвіл на притягнення Новинського до кримінальної відповідальності за підозрою у причетності до організації незаконного позбавлення волі впродовж 179 днів помічника митрополита Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

Також Генпрокуратура підготувала підозру екс-президенту Віктору Януковичу щодо його причетності до викрадення помічника настоятеля УПЦ МП Володимира архієпископа Олександра Драбинка.

За даними слідства, Янукович у 2013 році для подальшої узурпації влади вирішив створити організоване угруповання, яке б у результаті протиправних дій змусило митрополита Володимира добровільно відмовитися від виконання своїх обов’язків з метою призначення в подальшому намісником УПЦ МП більш лояльної до чинної влади особи.

Як зазначає слідство, відповідальним за вирішення цих питань було визначено Новинського.