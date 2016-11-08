ГПУ звинувачує Новинського за трьома статтями: нардепу "світить" до 5 років тюрми

Про це йдеться у тексті подання прокурора, опублікованого на Українській правді.

"ГПУ кваліфікувало звинувачення Новинського частиною 5 статті 27 (пособництво), частиною 2 статті 146 (позбавлення волі) та частиною 1 статті 365 (перевищення повноважень)", - йдеться у статті.

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Також вказується, що Генпрокуратура провела низку допитів.

"Текстів протоколів допитів свідків до подання не додано. Але базуючись на них, у Луценка стверджують, що "є підстави вважати, що Новинський Вадим Владиславович вчинив кримінальне правопорушення.., за який встановлено покарання у виді позбавлення волі на строк до п'яти років", - сказано у матеріалі.

Як повідомляв УНІАН, 3 листопада генеральний прокурор Юрій Луценко заявив, що підготовлено подання до Верховної Ради про надання згоди на притягнення до кримінальної відповідальності депутата Новинського.

У поданні йдеться, що Генпрокуратура підозрює Новинського в перевищенні влади і службових повноважень при незаконному позбавленні волі особистого помічника колишнього предстоятеля УПЦ (МП) Володимира, а саме – архієпископа Переяслав-Хмельницького і Вишневського Олександра Драбинка.

4 листопада голова ВР Андрій Парубій написав у Facebook, що до Верховної Ради надійшло подання Генпрокуратури стосовно Новинського.