У Раді встановили рекорд з кнопкодавства: депутат проголосував одразу за 5-х колег (фото, відео)

13:00, 17 листопада 2016
Політика
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Під час голосування за проект Закону про запобігання та протидію домашньому насильству (№5294) депутат Антон Яценко з групи "Відродження" натиснув кнопку на 5-х місцях.

Антон Яценко / chesno.org

Про це пише на своєму сайті громадський рух Чесно.

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На відео видно, що за час голосування Яценко встигнув проголосувати за 5-х депутатів.

"Наразі це найбільш зухвале порушення принципу особистого голосування у Верховній Раді VIII скликання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для депутата Яценка це вже четвертий зафіксований факт кнопкодавства.

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