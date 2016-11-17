У Раді встановили рекорд з кнопкодавства: депутат проголосував одразу за 5-х колег (фото, відео)

Про це пише на своєму сайті громадський рух Чесно.

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На відео видно, що за час голосування Яценко встигнув проголосувати за 5-х депутатів.

"Наразі це найбільш зухвале порушення принципу особистого голосування у Верховній Раді VIII скликання", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, для депутата Яценка це вже четвертий зафіксований факт кнопкодавства.