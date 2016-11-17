У Раді встановили рекорд з кнопкодавства: депутат проголосував одразу за 5-х колег (фото, відео)
13:00, 17 листопада 2016Політика
1604 0
Під час голосування за проект Закону про запобігання та протидію домашньому насильству (№5294) депутат Антон Яценко з групи "Відродження" натиснув кнопку на 5-х місцях.
Антон Яценко / chesno.org
Про це пише на своєму сайті громадський рух Чесно.
Читайте такожПарубій: кнопкодавства в парламенті майже немає
На відео видно, що за час голосування Яценко встигнув проголосувати за 5-х депутатів.
"Наразі це найбільш зухвале порушення принципу особистого голосування у Верховній Раді VIII скликання", - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, для депутата Яценка це вже четвертий зафіксований факт кнопкодавства.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter