"Телефонний розіграш" Порошенка: у Киргизстані затримано спільника пранкерів

15:32, 18 листопада 2016
Політика
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Правоохоронці Киргизстану затримали громадянина республіки, якого підозрюють у причетності до організації "телефонного розіграшу" пранкерів з президентом України Петром Порошенком.

Президент України Петро Порошенко / president.gov.ua

"За інформацією МЗС, правоохоронними органами затримано громадянина Киргизстану, який був у контакті з пранкерами,що організували згадану телефонну розмову. В даний час затриманого поміщено під варту до з'ясування слідством всіх обставин справи", - повідомляє ТАСС з посиланням на МЗС Киргизстану.

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Нагадаємо, 2 листопада в прес-службі глави Української держави відзначили, що Порошенко під час телефонної розмови з президентом Киргизстану Алмазбеком Атамбаєвим обговорив можливі альтернативні маршрути перевезень української продукції в Киргизстан.

Незабаром в АП Киргизстану заявили, що Атамбаєв не розмовляв з Порошенком, це міг бути розіграш.

У четвер, 17 листопада, російські пранкери оприлюднили аудіозапис нібито розмови.

Прес-секретар Порошенка повідомив, що оприлюднений запис цієї розмови було змонтовано під керівництвом ФСБ, крім цього, до "телефонного розіграшу" причетні співробітники МЗС Киргизстану.

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