Азаров: кредит МВФ буде роздерибанений

Народний депутат, міністр фінансів в тіньовому уряді Микола Азаров вважає, що отримання кредиту МВФ на прийнятих урядом умовах - згубне для економіки України. Про це він сказав в інтерв`ю "Економічній правді". "Я ніколи не відчував, що ситуація в Україні настільки важка, щоб кидатися за негайним кредитом на п`ять років", - сказав політик. - Адже як ми ці гроші повертатимемо?

Україна щорічно повертає півтора-два мільярди доларів тільки по державному боргу при загальній заборгованості в 14 мільярдів. Після виділення кредиту МВФ борг виросте до 30 мільярдів.

Перші два роки кредиту МВФ - пільгові. Тобто, в 2009 і 2010 роках ми повертати не будемо, зате в 2011 році нам доведеться повернути МВФ 5 мільярдів - додатково до 2 мільярдів поточних зобов`язань.

Тобто, за один 2011-й рік нам потрібно буде повернути близько 7 мільярдів.

Але це ще не все! У 2012-му Україні доведеться повертати близько 7-8 мільярдів по старих боргах, і в 2013 - знову та ж сума.

Ось тут я не уявляю: як можуть збільшитися наші доходи, щоб ми безперешкодно змогли повернути такі борги? Що таке - повернути 7 мільярдів доларів? Сьогодні це близько 40 мільярдів гривень, або біля третини доходів державного бюджету!".

Азаров вважає, що який би уряд не прийшов в ті роки, він наполягатиме на рефінансуванні і пролонгації цих кредитів

На запитання журналіста, чи відмовився б Азаров від кредиту МФВ, будучи членом діючого уряду, депутат сказав:

" Ні, не відмовився б. Але, по-перше, я б побудував переговори з МВФ інакше. Перш за все, нам не потрібний кредит на п`ять років, нам потрібний довгостроковий кредит.

Друге - нам не потрібні зараз все 16 мільярдів, нам необхідні тільки ресурси для покриття можливого короткострокового розриву.

По-третє, я б ніколи не погодився зараз на ті заходи, на які пішов уряд Тимошенко. Це фактично скорочення і заморожування заробітної плати і соціальних витрат.

Тому що це все працюватиме, перш за все, проти внутрішнього ринку. Ми вже не один раз вели переговори з МВФ, і знаємо чудово, що якщо у держави сильні позиції - умови одні, а якщо держава стоїть з протягнутою рукою і панікує з тремтячими колінами - умови абсолютно інші.

І уряд до цих пір не відповів на нашу вимогу показати, які "маяки", цифрові і тимчасові показники ми зобов`язалися виконувати перед МВФ. Хіханьки-хаханьки, "завтра-післязавтра обов`язково дамо, немає питань"... Але не дали...

...Сьогодні стає взагалі страшно жити в цій країні. Я упевнений, навіть кредит МВФ буде роздерибанений".