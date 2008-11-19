Ющенко провів урок у Харківській школі № 62 (фото)

Президент України Віктор ЮЩЕНКО завершив одноденну робочу поїздку до Харківської області і відбув до Києва.

Про це повідомляє прес-служба глави держави.

У рамках заходів із вшанування пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років в Україні Президент провів Всеукраїнський урок пам`яті у Харківській спеціалізованій школі № 62.

У селі Черкаська Лозова Дергачівського району Харківщини В.ЮЩЕНКО взяв участь у відкритті Меморіалу пам`яті жертв Голодомору 1932-1933 років.

У рамках поїздки він також ознайомився з роботою ВАТ «Турбоатом».