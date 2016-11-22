В АП прокоментували заяву Кучми про вихід з "Мінська"

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів заступник глави адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

"Що стосується його заяви (про бажання вийти з "Мінська" - Ред.), то, на мій погляд, це була просто емоційна цитата, вирвана з контексту. Він так хотів показати, що не тримається за свою посаду", - вважає він.

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Єлісєєв заявив, що на переговорах Кучмі доводиться витримувати величезний тиск з боку Росії.

"Завдяки величезному досвіду, авторитету та виваженості нам вдається гідно відстоювати інтереси України у непростих умовах Мінська, тримати жорстку позицію й не піддаватися на відверті провокації", - наголосив заступник глави АП.

Раніше Леонід Кучма заявив журналістам, що вже тривалий час просить Адміністрацію президента знайти йому заміну в Мінську, але поки цього не сталося.