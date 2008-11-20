Янукович сподівається, що Путін його прийме

Лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ планує сьогодні в Москві провести зустріч із прем`єр-міністром РФ Володимиром ПУТІНИМ.

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це він сказав журналістам перед початком X з`їзду «Єдиної Росії» в Москві.

«Сподіваюся, що буде зустріч (із ПУТІНИМ – УНІАН)», - сказав В.ЯНУКОВИЧ.

Він зазначив, що Україні потрібно вирівняти відносини з Російською Федерацією. «Українській владі треба припиняти інтриги з Росією», - підкреслив він.

Відповідаючи на запитання про мету свого візиту до Москви, В.ЯНУКОВИЧ зазначив, що приїхав на з`їзд партії-партнера Партії регіонів. Він підкреслив, що Партія регіонів виступає за розвиток стратегічного партнерства з РФ.