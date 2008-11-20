Бійкою Шуфрича з Рудьковським займеться Генпрокуратура

Київська міліція підтверджує наявність заяви екс-міністра транспорту Миколи РУДЬКОВСЬКОГО, у якій вказується про інцидент, що стався вчора між ним та народним депутатом від Партії регіонів Нестором ШУФРИЧЕМ і зазначає, цей інцидент розслідуватиме Генеральна прокуратура.

Як повідомили УНІАН у Центрі громадських зв’язків ГУ МВС у м. Києві, 19 листопада о 17.30 до чергової частини Печерського райуправління міліції звернувся із заявою член консультативної ради при Міністерстві транспорту та зв’язку, член ради Соціалістичної партії України М.РУДЬКОВСЬКИЙ.

У своїй заяві він вказав, що о 15.00 в орендованому ним офісі, який знаходиться у Києві по вулиці Івана Мазепи, 26, народний депутат Н.ШУФРИЧ під час конфлікту вдарив його рукою в обличчя.

Як зауважили у ЦГЗ, після прийняття заяви від М.РУДЬКОВСКОГО останнього було направлено для проходження судово-медичної експертизи для фіксації наявності слідів побоїв.

Зібрані матеріали передані для подальшого розслідування до Генеральної прокуратури України.

Водночас, у прес-службі М.РУДЬКОВСЬКОГО зауважили, що вони поки що не коментують нічого з приводу того, що сталось.

Як повідомляв УНІАН посиланням на газету «КоммерсантЪ», за словами джерела видання у правоохоронних органах, М.РУДЬКОВСЬКИЙ 19 листопада прибув до райуправління міліції з розбитою губою і в установленому порядку написав заяву, в якій звинуватив Н.ШУФРИЧА у нанесенні йому тілесних ушкоджень.

Виходячи із заяви, з якою ознайомився Ъ, близько 15.00 Н.ШУФРИЧ у супроводі невідомого чоловіка (гадано, охоронця) прибув до офісу М.РУДЬКОВСЬКОГО, який розташований по вул. Івана Мазепи, 26. Перебуваючи, згідно з текстом документа, “в стані нервового збудження", Н.ШУФРИЧ увійшов до кабінету, де працював М.РУДЬКОВСЬКИЙ, і кілька разів ударив його в обличчя, після чого залишив приміщення.

У свою чергу Н.ШУФРИЧ висловив подив реакцією М.РУДЬКОВСЬКОГО на їхню розмову. “Я здивований діями М.РУДЬКОВСЬКОГО. Дійсно, у нас вчора відбулася розмова, в якій ми обговорили певні розбіжності, пов`язані з оцінкою політичної ситуації», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він пояснив, що розмова була емоційною, і пов`язана з останніми заявами М.РУДЬКОВСЬКОГО, який, за словами Н.ШУФРИЧА, різко змінив свою позицію з приводу основних політичних процесів. «Ми говорили з приводу такої позиції Миколи, що прогинається відносно ЮЩЕНКА і його оточення, що нас усіх дещо здивувало», - сказав Н.ШУФРИЧ.

Він зазначив, що розмова була емоційною з обох сторін, але підстав у М.РУДЬКОВСЬКОГО для такої реакції не було.

У той же час Н.ШУФРИЧ ухилився від прямої відповіді на запитання, чи завдав він тілесних ушкоджень М.РУДЬКОВСЬКОМУ.