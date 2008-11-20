Після візиту Тимошенко до Москви борг за газ не зменшився, а зріс - Міллер

Борг України за газ після візиту до Москви прем`єр-міністра Юлії ТИМОШЕНКО "не тільки не зменшився, але й збільшився", заявив голова "Газпрому" Олексій МІЛЛЕР на зустрічі з Президентом РФ Дмитром МЕДВЕДЄВИМ.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, за його словами, протягом останніх декількох днів "Газпром" веде з українською стороною переговори про довгостроковий контракт.

“Можу сказати, що ступінь готовності довгострокових контрактів на поставку газу до України і довгострокового контракту на транзит російського газу територією України високий. На корпоративному рівні підготовлені всі необхідні документи", - сказав О.МІЛЛЕР.

Він нагадав, що договір передбачає в довгостроковому періоді, тобто з 1 січня 2011 року перехід у розрахунках за газ на ринкові ціни, тобто за формулою, як для європейських країн.

За його словами, умовою переходу на нову систему взаємовідносин, згідно з якою перші два роки (2009 і 2010 роки) газ поставлятиметься за фіксованими договірними цінами, є погашення боргу.

“Цю умову погашення боргу не виконано, і це питання, яке Ви задали: де гроші, – абсолютно доречне. Сума просто астрономічна – 2,4 мільярда доларів. При цьому ми до сьогодні не бачимо ніякого прогресу в переговорах з українською стороною про те, що ми ці гроші найближчим часом побачимо”, - сказав О.МІЛЛЕР Президенту РФ.

Як повідомлялося, 2 жовтня 2008 р. у ході зустрічі глави уряду РФ Володимира ПУТІНА і прем`єр-міністра України Ю.ТИМОШЕНКО був підписаний Меморандум про співпрацю в газовій сфері. Одним із ключових положень документа є можливість переходу на прямі довгострокові відносини між ВАТ «Газпром» і НАК «Нафтогаз України» з 1 січня 2009 року. Документом також підтверджений намір поетапного (впродовж трьох років) переходу на ринкові, економічно обгрунтовані і взаємоузгоджені ціни на газ для України, а також тарифи на транзит газу її територією.

Сьогодні, 20 листопада, Д.МЕДВЕДЄВ на зустрічі з О.МІЛЛЕРОМ доручив "Газпрому" стягнути з України її борг за поставки газу з Росії, який становить 2,4 млрд. дол.