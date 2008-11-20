А хто такий Рудьковський, щоб говорити з ним про Тимошенко - Шуфрич

Народний депутат від Партії регіонів Нестор ШУФРИЧ спростовує заяву колишнього міністра транспорту і зв`язку України Миколи РУДЬКОВСЬКОГО про те, що їхній конфлікт виник через прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Н.ШУФРИЧА.

"Я думаю, ні в кого не викличе сумніву, що точно не з РУДЬКОВСЬКИМ я міг обговорювати можливі формати майбутньої коаліції, а тим паче, хто буде прем`єром. Хоча б тому, що від РУДЬКОВСЬКОГО сьогодні не залежить навіть те, хто відкриватиме шлагбаум при в`їзді у Верховну Раду чи Кабінет Міністрів", - заявив Н.ШУФРИЧ.

"Ще безглуздішою", за словами депутата, "є заява РУДЬКОВСЬКОГО з приводу ТИМОШЕНКО"...

Як повідомляв УНІАН, за словами джерела газети "Коммерсант`Ъ" у правоохоронних органах, М.РУДЬКОВСЬКИЙ 19 листопада прибув у райуправління міліції з розбитою губою і в установленому порядку написав заяву, в якій звинуватив Н.ШУФРИЧА в нанесенні йому тілесних ушкоджень.

В інтерв`ю журналістам сьогодні М.РУДЬКОВСЬКИЙ пояснив, що його конфлікт з Н.ШУФРИЧЕМ виник через різні позиції щодо того, чи повинна залишатися Ю.ТИМОШЕНКО на посаді прем`єр-міністра у разі утворення широкої коаліції.

«Я можу сказати одне, що вчора справді в нас була дискусія з моїм візаві на політичну тему. Справді, ми маємо різні позиції і політичний вектор. Я завжди стояв на тій же позиції, він же займає іншу позицію щодо того, що в широкій коаліції має бути прем`єр-міністром Юлія Володимирівна ТИМОШЕНКО. Я маю іншу позицію», - сказав М.РУДЬКОВСЬКИЙ.