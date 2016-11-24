У Росії пригрозили обмежити діяльність європейських ЗМІ

Після затвердження в Європарламенті резолюції про протидію ісламістській і російській пропаганді, в якій згадувалися російські пропагандистські ЗМІ, Москва пригрозила "заходами у відповідь". Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це на брифінгу в Москві заявила офіційний представник МЗС РФ Марія Захарова.

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«Ми сподіваємося, що за цією резолюцією не підуть практичні рішення щодо обмеження діяльності російських ЗМІ. Є привід для такої надії, тому що прийняття цього документа викликало колосальну хвилю неприйняття в самому Європейському союзі», - сказала вона.

«Якщо ж все-таки цей документ реалізовуватиметься і застосовуватиметься саме в контексті обмеження діяльності російських ЗМІ на території країн ЄС, то, звичайно, вживатимуться заходи у відповідь», - заявила Захарова.

Зокрема, вона нагадала, що Росія і Польща обмінялися позбавленням акредитацій кореспондентів з цих країн.

Як повідомлялося, раніше в середу Європарламент схвалив резолюцію про боротьбу з ісламістської і російською пропагандою. Зокрема, в ній Євродепутати попереджають, що після анексії Криму та розв'язування гібридної війни на Донбасі Кремль посилив свою пропаганду проти ЄС. Вони зазначають, що "російська влада використовуєь широкий спектр засобів і інструментів, таких як багатомовні телеканали (наприклад, Russia Today), псевдо-інформаційні агенції та мультимедійні платформи (наприклад, Sputnik) [...], соціальні медіа та інтернет-тролів, щоб кинути виклик демократичним цінностям, розділити Європу, зібрати внутрішню підтримку і створити враження відбулася державності у східних кордонів ЄС".