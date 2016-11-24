Всі країни ЄС визнають готовність України до безвізового режиму – Туск
Голова Європейської Ради Дональд Туск заявив під час прес-конференції в рамках саміту "Україна-ЄС", що в Європі високо цінують реформи, які втілює Київ.
Про це повідомляє ТСН.
Свій виступ у Брюсселі він розпочав українською мовою.
"Я знаю, ви заслуговуєте на більше, ми високо цінуємо реформи, які впроваджують в Україні", - сказав очільник Європейської Ради. Також він додав, що члени ЄС визнали готовність України до "безвізу".
"Ми обговорювали візи. Я радий, що всі країни-члени вважають, що Україна готова до безвізового режиму" - зауважив Туск.
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"Європа повинна зробити все, щоб забезпечити збереження української незалежності і суверенності", - додав він.
Як повідомляв УНІАН, Президент Європейського парламенту Мартін Шульц назвав країни, через які затримується надання безвізу для України.