Всі країни ЄС визнають готовність України до безвізового режиму – Туск

Про це повідомляє ТСН.

Свій виступ у Брюсселі він розпочав українською мовою.

"Я знаю, ви заслуговуєте на більше, ми високо цінуємо реформи, які впроваджують в Україні", - сказав очільник Європейської Ради. Також він додав, що члени ЄС визнали готовність України до "безвізу".

"Ми обговорювали візи. Я радий, що всі країни-члени вважають, що Україна готова до безвізового режиму" - зауважив Туск.

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"Європа повинна зробити все, щоб забезпечити збереження української незалежності і суверенності", - додав він.

Як повідомляв УНІАН, Президент Європейського парламенту Мартін Шульц назвав країни, через які затримується надання безвізу для України.