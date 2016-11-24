Глава ЄП назвав країни, через які затримується надання безвізу для України

Як передає власний кореспондент УНІАН, про це він сказав сьогодні журналістам перед початком 18-го саміту Україна-ЄС у Брюсселі.

"В Європейському парламенті ми зробили все можливе, щоб прискорити ухвалення рішення. В Європарламенті ми готові. Ми підготували все, ми навіть проголосували у відповідних комітетах, з одного боку, лібералізацію візового режиму, з другого - так званий механізм призупинення. Все, що висить, висить тут, в Раді, а не в Європарламенті. Я сподіваюся, що держави-члени знайдуть рішення", - заявив Шульц.

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Відповідаючи на запитання стосовно того, що рішення з приводу механізму тимчасового призупинення безвізового режиму блокує Франція через майбутні вибори, президент ЄП зауважив, що, за його інформацією, зауваження до механізму призупинення має не лише Франція, але й Бельгія, Німеччина, Італія та інші країни.

"Тому це не залежить від результатів виборів у Франції. Це залежить від здатності держав-членів нарешті домовитися", - наголосив він.

Крім того, Шульц під час зустрічі має намір порушити питання ратифікації Угоди про асоціацію України-ЄС, яка була призупинена через референдум у Нідерландах. "У Нідерландах Угода про асоціацію ще не ратифікована. Тому ми повинні говорити не тільки про лібералізацію візового режиму, але й про введення в дію Угоди про асоціацію", - наголосив президент ЄП.