Порошенко: це перший саміт, коли Україна ставить питання, а не ЄС

Про це він заявив під час спільної прес-конференції з керівниками європейських інституцій, пише «Українська правда».

"Зазвичай складні питання ставилися Україні щодо виконання зобов'язань. Можу наголосити, що на сьогоднішній день, під час сьогоднішнього саміту Україні не було задано жодного питання. Україна чітко і в повному обсязі виконала всі взяті на себе зобов'язання", – сказав він.

"І це перший саміт, коли не Україні ставлять запитання, а ми, українська делегація, ставим питання нашим партнерам з Європейського союзу з проханням своєчасно виконати взяті на себе зобов'язання", – додав Порошенко.

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Він додав, що безпосереднє запровадження безвізового режиму залежить тепер не від України, а від домовленостей між керівними європейськими інституціями, які він назвав "стилістичними переговорами".

Як повідомляв УНІАН, Порошенко під час спільної прес-конференції з керівництвом ЄС у Брюсселі заявив, що умови Угоди про асоціацію за жодних обставин не будуть переглянуті.