Порошенко: умови Угоди про асоціацію за жодних обставин не будуть переглянуті
Україна і Європейський Союз мають спільну позицію, що положення Угоди про асоціацію за жодних обставин не повинні бути переглянуті.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив президент України Петро Порошенко під час спільної прес-конференції з керівництвом ЄС у Брюсселі.
«Перше, про що ми сьогодні домовились, це чіткі перспективи ратифікації Угоди про асоціацію. Ця угода стала символом нової України, символом реформ і боротьби нашої держави за європейське майбутнє», - сказав він.
«Україна та ЄС мають спільну позицію, що положення Угоди про асоціацію за жодних обставин не мають бути переписані чи переглянуті, чи перератифіковані, і так само неможливим є заниження амбітності наших цілей по угоді», - наголосив президент.
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Як повідомляв УНІАН, в липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.
Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Проти» проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.
22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.
Водночас 31 жовтня уряд Нідерландів звернувся до парламенту країни з листом, у якому йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію.
Уряд Нідерландів планує до 15-16 грудня продовжити переговори з Україною, Євросоюзом та нідерландськими опозиційними партіями для досягнення компромісу, який дозволить ратифікувати Угоду про асоціацію і, водночас, врахувати результати референдуму в країні.