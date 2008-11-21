Біженець із коаліції говорить, що ще покаже «прокланівському» БЮТу

Одеський окружний адміністративний суд відкрив провадження за позовом народного депутата України Ігоря РИБАКОВА до Блоку Юлії Тимошенко стосовно дострокового припинення його повноважень як народного депутата за рішенням міжпартійного з`їзду блоку.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі І.РИБАКОВА,

20 листопада 2008 року Одеський окружний адміністративний суд ухвалив рішення відкрити провадження у справі за адміністративним позовом народного депутата України Ігоря РИБАКОВА до виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» в особі юридичних осіб – політичних партій: Всеукраїнського об’єднання «Батьківщина», Української соціал-демократичної партії, партії «Реформи і порядок», Верховної Ради України, Центральної виборчої комісії про визнання протиправним та скасування рішення Ради блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» від 30 червня 2008 року № 42-04-0665 про дострокове припинення повноважень народного депутата РИБАКОВА Ігоря Олександровича, міжпартійного з’їзду виборчого блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» від 30 червня 2008 року про затвердження рішення Ради блоку політичних партій «Блок Юлії Тимошенко» від 30 червня 2008 року № 42-04-0665. Таким рішенням суд автоматично зобов’язав Верховну Раду та ЦВК утриматися від вчинення процедурних дій щодо позбавлення І.РИБАКОВА повноважень народного депутата.

«Розпочати підготовку справи до судового розгляду - таке рішення прийняв Одеський окружний адмінсуд по відношенню до мене», - заявив І.РИБАКОВ.

Депутат стверджує, що останнім часом судова справа по відношенню до нього набула настільки сильного резонансу та публічності, що йому хочеться довести її до логічного кінця і підтвердити на його ж прикладі, що судова система не буде більше «заручником політичних або бізнесових амбіцій бютівських можновладців».

«Справедливість буде за мною, і я всім продемонструю, що спочатку закон, а потім дії конкретних посадових осіб, а не так, як у прокланівському Блоці звикли – спочатку дії конкретних посадових осіб, а потім – закон», - запевнив І.РИБАКОВ.

Як відомо, у червні народний депутат від БЮТ І.РИБАКОВ заявив про вихід з коаліції. Після цього міжпартійний з`їзд блоку позбавив І.РИБАКОВА депутатського мандата.

У свою чергу І.РИБАКОВ подав судовий позов до БЮТ про визнання протиправним і відміну рішення міжпартійного з`їзду блоку від 30 червня про дострокове припинення його повноважень народного депутата. Однак адмінсуд ухвалив рішення залишити без розгляду позовну заяву І.РИБАКОВА, а Апеляційний адмінсуд Одеської області залишив у силі цю ухвалу.