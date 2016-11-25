Клімкін пояснив, від кого залежить точна дата надання "безвізу" Україні

Про це заявив Міністр закордонних справ України Павло Клімкін скайпом у ток-шоу "Право на владу" на телеканалі 1+1, передає ТСН.

"Те, що ми чули сьогодні від Європейського союзу, це, звичайно, їх розуміння того, що відбувається зараз із погодженням механізму на реагування на міграційні ризики. Тобто, це внутрішня проблема ЄС, ніяк не пов'язана з нами", - сказав Клімкін.

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Міністр зазначив, що точна дата "безвізу" з Україною зараз залежить від Європейського парламенту, коли його члени домовляться про механізм впливу на міграцію. Мова може йти про тижні.

"Давайте я поясню, в чому реальна проблема. Проблема в тому, чи буде Європейський парламент мати безпосередній вплив на призупинення безвізового режиму, чи це питання буде прийматися тільки країнами-членами. Як тільки це питання буде вирішено, одразу будемо мати відповідь і пряму дорогу до безвізового режиму", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 20 квітня Єврокомісія запропонувала Європарламенту і Раді ЄС скасувати візи для громадян України. Ця пропозиція є наслідком позитивної оцінки, наданої Єврокомісією в грудні минулого року. У ній, зокрема, міститься підтвердження того, що Україна виконала всі критерії в рамках плану дій з візової лібералізації.

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17 листопада Європейський Союз на рівні Комітету постійних представників країн - членів ЄС (COREPER) схвалив позицію Ради ЄС на міжінституційні переговори щодо безвізового режиму для України, погодившись з пропозицією Європейської комісії надати такий режим.

Остаточне рішення має бути затверджене Європейським парламентом та Радою ЄС після проведення міжінституційних переговорів.

Раніше президент Порошенко висловлював сподівання, що Україна отримає рішення про скасування віз до саміту Україна-ЄС 24 листопада.

Водночас у ЄС заявили, що запровадження безвізового режиму між ЄС і Україною можливе після затвердження в Євросоюзі механізму його призупинення.