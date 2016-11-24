Угода про асоціацію Україна-ЄС повинна бути ратифікована - Туск

Відповідну заяву він зробив у четвер в Брюсселі по завершенню 18-го саміту Україна-ЄС, передає власний кореспондент УНІАН.

"Наша мета дуже чітка - нам треба завершити ратифікацію Угоди про асоціацію. Це вигідно з економічної точки зору, але це ще має велике геополітичне значення", - сказав Туск.

Він запевнив, що робота над вирішенням цієї проблеми продовжується з тим, щоб документ був ратифікований з урахуванням інтересів України і нідерландців.

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Як повідомляв УНІАН, у липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Проти» проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.

Водночас 31 жовтня уряд Нідерландів звернувся до парламенту країни з листом, у якому йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію.

Зазначається, що уряд Нідерландів планує до 15-16 грудня продовжити переговори з Україною, ЄС та нідерландськими опозиційними партіями для досягнення компромісу, який дозволить ратифікувати Угоду про асоціацію і, водночас, врахувати результати референдуму в країні.