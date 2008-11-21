Реконструкція Олімпійського буде для України дорожчою, ніж елітний стадіон?

Колишній голова Нацагентства Євген ЧЕРВОНЕНКО переконаний, що Національне агентство з питань підготовки до Євро-2012 ліквідували через його прагнення запровадити відкриті і чесні процедури при проведенні робіт з підготовки до чемпіонату та ініціативи спростити дозвільні процедури для інвесторів.

Про це екс-голова заявив сьогодні на прес-конференції в УНІАН.

“Агентство заважало вимогами дотримання прозорих тендерних процедур щодо об’єктів Євро-2012, тому що чиновники, залучені до процесу підготовки, намагаються в обхід конкурсів розтягти державні кошти”, - сказав Є.ЧЕРВОНЕНКО.

За його словами, прикладом цього є визначення генпідрядника з реконструкції НСК “Олімпійський”. “За реконструкцію старого стадіону, “Олімпійського”, з кишень українських платників податків виймуть грошей більше, ніж знадобиться для будівництва елітного нового стадіону разом з парком у Донецьку. Там заплановано витратити 1,2 мільярда гривень, а в Києві сума раптово виросла на 700 мільйонів - до більш ніж 2 мільярдів”, - наголосив він.

Крім цього, Є.ЧЕРВОНЕНКО звернув увагу на ініціативу Агентства щодо закону про “єдине інвестиційне вікно” і залучення інвестицій, який, за його словами, “закінчився резолюцією одного відомого пана з Кабміну, де він написав “не годиться. Треба щоб інвестори йшли в Мінекономіки на розгляд чи доцільна ця інвестиція в Україні”. “Розумієте, люди прийшли зі своїми грошима, а великий хлопець буде вирішувати, дозволяє він їм вкладати в цю країну, чи ні”, - наголосив екс-голова.

“Політична складова, як нам здається, вторинна у ідеологів і керівників процесу знищення Агентства...Ми заважали. На перший план тут вийшов абсолютно конкретний і прозорий грошовий інтерес”, - підкреслив Є.ЧЕРВОНЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, Кабінет міністрів на засіданні 19 листопада прийняв рішення про ліквідацію Національного агентства з питань підготовки до проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи з футболу 2012 року і про створення відповідного Координаційного бюро у складі Секретаріату уряду.