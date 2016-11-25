Українських журналістів не пускають у будівлю Ростовського обласного суду, де пройде допит Януковича
13:35, 25 листопада 2016Політика
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Українських журналістів не пускають у будівлю Ростовського обласного суду РФ, де пройде допит екс-президента Віктора Януковича в режимі відеозв'язку зі Святошинським райсудом Києва.
Цей співробітник поміняв списки журналістів в ростовському обласному суді / фото Роман Цимбалюк, УНИАН
Як передає кореспондент УНІАН, пропуск журналістів до суду почався за годину до початку допиту (13.00 за київським часом).
Зокрема, до суду не пускають кореспондента та оператора телеканалу ТРК «Україна», а також кореспондента та оператора УНІАН.
Причому українські журналісти пройшли в будівлю суду, їх відмітили у відповідному списку, однак після цього вийшов чоловік у цивільному, поміняв списки і заявив, що потрібно пропускати за новим списком, в якому українських ЗМІ вже немає.
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