Керівники країн звернулися до України у зв’язку із роковинами Голодомору

До Президента України Віктора ЮЩЕНКА надійшли листи від Президента США Джорджа БУША, новообраного Президента США Барака ОБАМИ та Вселенського патріарха ВАРФОЛОМІЯ І у зв’язку із 75-ми роковинами Голодомору 1932-1933 років.

У листах висловлено солідарність з українським народом, який згадує про жертв Великого Голоду, повідомили УНІАН у прес-службі Президента.

Також з нагоди вшанування в Україні 75-х роковин Голодомору до українського народу з висловленням солідарності звертаються керівники багатьох країн світу. Зокрема, надійшли звернення від Президента Ірландії Мері МАКАЛІЗ, Президента Лівану Мішеля СУЛЕЙМАНА, Президента Парагваю Фернандо Луго МЕНДЕСА, Президента Фінляндії Тар`ї ХАЛОНЕН, Президента Чеської Республіки Вацлава КЛАУСА, Президента Швейцарії Паскаля КУШПЕНА, віце-президента Аргентинської Республіки Хуліо Сесара Клето КОБОСА, прем`єр-міністра Іспанії Хосе Луіса Родрігеса САПАТЕРО, міністра закордонних справ Австрії Урсули ПЛАСНІК, державного секретаря у закордонних справах Співдружності Великої Британії Девіда МІЛІБЕНДА.