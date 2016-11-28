Янукович пояснив, чому не провів референдум щодо євроінтеграції

Екс-президент Віктор Янукович під час відео допиту заявив, що він не гальмував процес євроінтеграції України, відмовившись проводити відповідний референдум.

При цьому Янукович заявив, що проведення референдуму лише відтягнуло б процес євроінтеграції.

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"Я намагався не гальмувати процес європейської інтеграції і навпаки зробити його ефективніше, і щоб він швидше рухався. Сама процедура референдуму в Україні не була відпрацьована, не була започаткована. І якби я тільки зробив натяк, що я хочу зробити референдум, це означало б набагато гірше, ніж ми зробили – призупинили процес європейської інтеграції. Ми не відмовились від неї… Референдум - це було б відтягування процесу євроінтеграції", - заявив Янукович.

Нагадаємо, як повідомляв УНІАН, сьогодні Святошинський райсуд Києва допитує Януковича як свідка у справі п'ятьох екс-«беркутівців», обвинувачуваних у розстрілі активістів Майдану в лютому 2014 року.