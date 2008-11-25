Заяви Януковича у Москві збентежили МЗС

У Міністерстві закордонних справ зазначають, що визначення зовнішньополітичних пріоритетів України належить до виключної компетенції Президента України та Верховної Ради України, а не лідерів політичних партій.

Про це йдеться у переданому агентству УНІАН коментарі прес-служби МЗС щодо заяв лідера Партії регіонів Віктора ЯНУКОВИЧА на Х з’їзді партії „Єдина Росія” 20 листопада у Москві.

Як зазначається у коментарі, В.ЯНУКОВИЧ, виступаючи на з’їзді, порушив деякі питання зовнішньої політики України. Не заперечуючи в цілому право народного депутата на висловлення своєї позиції, у прес-службі зауважили, що визначення зовнішньополітичних пріоритетів України належить до виключної компетенції Президента і парламенту, а не лідерів політичних партій. Згідно з цими пріоритетами і вибудовуються двосторонні відносини нашої держави. У їхній основі – принципи рівноправного та взаємовигідного співробітництва.

На цьому тлі дисонансом прозвучала теза В.ЯНУКОВИЧА щодо реанімації Єдиного економічного простору, відзначають в МЗС. Відомо, що після започаткування переговорів з Європейським Союзом про всебічну та поглиблену зону вільної торгівлі питання щодо формування ЄЕП втратило свою актуальність. Тим паче, що курс на європейську інтеграцію, невід’ємною складовою якого є створення ЗВТ, завжди підтримувався Партією регіонів, наголошують у МЗС.

«Не менше здивування викликає й озвучена В.ЯНУКОВИЧЕМ на зазначеному з’їзді позиція щодо конфлікту у Грузії. Важко собі уявити, щоб політик національного масштабу так відверто асоціював себе з позицією держави, яка вдалася до непропорційного застосування сили, грубо порушила норми міжнародного права і, визнавши незалежність Південної Осетії та Абхазії, була засуджена міжнародним співтовариством.

І ще одне. Наївними виглядають твердження лідера Партії регіонів про спроможність політичних сил стати гарантом стабільності відносин між Україною та РФ. Це – ілюзія. Лише державні інститути влади здатні гарантувати розвиток двосторонніх відносин», йдеться у коментарі прес-службі Міністерства закордонних справ України.

Як повідомляв УНІАН, 20 листопада у Москві у ході зустрічі з прем`єр-міністром РФ, головою партії «Єдина Росія» Володимиром ПУТІНИМ лідер Партії регіонів В.ЯНУКОВИЧ наголосив, що Партія регіонів і «Єдина Росія» як найвпливовіші політичні сили в двох країнах виступатимуть гарантами стабільності відносин між Україною та Росією.

У ході з’їзду він також висловив упевненість, що Україні і Росії необхідно координувати свої дії в умовах глобальної економічної кризи, і не виключив, що Україні необхідно звернутися до Росії по допомогу.

На переконання В.ЯНУКОВИЧА, у нинішніх економічних умовах необхідно повернутися до питання створення Єдиного економічного простору Росії та України.

Крім того, лідер Партії регіонів висловив думку, що участь України у південноосетинському конфлікті значно зіпсувала російсько-українські відносини. Він упевнений, що українська влада, а саме Президент України Віктор ЮЩЕНКО, виступили на одній із сторін конфлікту, що є неприйнятним для України. «Це один з головних чинників, які впливають на відносини України з Росією», - впевнений лідер Партії регіонів.

Водночас В.ЯНУКОВИЧ висловив переконання в тому, що відносини між обома країнами в перспективі покращають, «щойно в Україні відбудуться політичні зміни, а те, що зміни будуть, у мене немає сумнівів».