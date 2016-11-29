Яценюк після зустрічі з Туском: Санкції проти РФ будуть продовжені ще на півроку

«Санкції проти Росії будуть продовжені ще на півроку. І на наше переконання, санкції повинні бути продовжені до того моменту, доки Росія не виконає ключове зобов’язання - це забратися геть з української території. Мова йде про Донецьк, Луганськ і Крим», - заявив Яценюк журналістам по завершенні зустрічі з Туском.

Яценюк вкотре наголосив, що будь-які спроби забути Крим «є неприпустимі».

Читайте такожЯценюк: Україна не може бути заручником внутрішніх бюрократичних колізій у Брюсселі «Ми очікуємо, що санкції будуть продовжені на шість місяців, і принаймні це ще один серйозний крок для того, щоби стримати російську агресію і зобов’язати Росію виконувати Мінські угоди», - сказав він.

Лідер «Народного фронту» також повідомив, що під час зустрічі з Дональдом Туском обговорювалося також питання завершення процедур ратифікації Угоди про асоціацію та ЗВТ між Україною та ЄС: «Ми очікуємо, що рішення, яке вже зараз знаходиться на столі у наших європейських партнерів, буде прийнято, і процедура ратифікації, яка була зупинена внаслідок нідерландського референдуму, буде завершена в найкоротші терміни».

Крім того, зазначив Арсеній Яценюк, обговорювалося питання надання Україні пакету фінансової допомоги в розмірі 600 мільйонів євро, а також завершення процедури отримання фінансової допомоги для реформи державного сектору – для реалізації нового закону України про державну службу, підвищення заробітних плат для державних службовців та підвищення ефективності сфери публічного адміністрування.