Туск посприяє пришвидшенню ратифікації Угоди про асоціацію - Єлісєєв

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу заступник глави Адміністрації президента Костянтин Єлісєєв.

“Під час саміту ЄС, який відбудеться 15-16 грудня, президент Європейської ради Туск поставить питання про прискорення ратифікації парламентом Нідерландів Угоди про Асоціацію”, - сказав Єлісєєв.

Як повідомляв УНІАН, вчора, 24 листопада, по завершенню 18-го саміту Україна-ЄС, Туск заявив, що Угода про асоціацію між Україною та Європейським Союзом повинна бути ратифікована.

Він наголосив, що «це вигідно з економічної точки зору, але це ще й має велике геополітичне значення».

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Туск запевнив, що робота над вирішенням цієї проблеми продовжується з тим, щоб документ був ратифікований з урахуванням інтересів України і нідерландців.

У липні 2015 року парламент Нідерландів завершив процедуру ратифікації Угоди про асоціацію між Україною і ЄС.

Проте 6 квітня 2016 року в Нідерландах відбувся консультативний референдум щодо Угоди про асоціацію між Україною і ЄС. «Проти» проголосував 61% учасник референдуму, за – понад 38%. Явка становила 32,28%.

22 вересня прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заявив, що його країна може не ратифікувати Угоду про асоціацію між Україною і ЄС у частині запровадження поглибленої й всеосяжної зони вільної торгівлі. При цьому він висловив певний оптимізм, що Угода про асоціацію в частині зони вільної торгівлі може залишатися чинною і без Нідерландів, поширюючись на інші 27 країн-членів Європейського Союзу та України.

Водночас 31 жовтня уряд Нідерландів звернувся до парламенту країни з листом, у якому йдеться про те, що в інтересах держави важливо ратифікувати Угоду про асоціацію.

В документі зазначалося, що уряд Нідерландів планує до 15-16 грудня продовжити переговори з Україною, ЄС та нідерландськими опозиційними партіями для досягнення компромісу, який дозволить ратифікувати Угоду про асоціацію і, водночас, врахувати результати референдуму в країні.