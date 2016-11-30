Глава МЗС Франції після зустрічі у Мінську: навіть якщо діалог є складним, його не припинено

Як передає Reuters, про це очільник французького МЗС сказав по завершенню чотиристоронніх переговорів у "нормандському форматі" в Мінську.

За його словами, все ще потрібно зробити величезний обсяг роботи в процесі припинення вогню на сході України, але, на його думку, переговори у цілому ще не припинені.

"Усі елементи Мінських угод повинні зберігатися чинними. Все ще грандіозний обсяг роботи потрібно виконати. Навіть якщо діалог є складним, його не припинено", - зазначив Еро.

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Як повідомляв УНІАН, 29 листопада в Мінську відбувалася зустріч міністрів закордонних справ України, Німеччини, Франції та РФ. На ній обговорювалися питання безпеки та гуманітарні питання.

Міністр закордонних справ Павло Клімкін заявив, що згоди про виведення російських військ з окупованої території Донбасу не було досягнуто, Україна продовжує наполягати на запровадженні поліцейської озброєної місії на Донбасі.