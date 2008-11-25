У ПР відкритим текстом назвали своїх союзників у парламенті

Партія Регіонів не підтримує обрання голови Верховної Ради України ситуативною більшістю, вважаючи, що це вигідно лише БЮТ та його лідеру для подальшого перебування на посаді прем’єр-міністра.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час засідання Кіровоградського прес-клубу реформ повідомив народний депутат з фракції Партії регіонів Сергій ЛАРІН.

Він зазначив, що його політична сила підтримує кандидатуру Олександра ЛАВРИНОВИЧА на посаду спікера. «Але ми розуміємо, ще за нього реально не вистачить голосів трьох фракцій. Разом з нашими союзниками – Блоком Литвина і Комуністичною партією – регіонали наберуть лише 220 голосів», - підкреслив С.ЛАРІН.

Щодо кандидатури Адама МАРТИНЮКА, то Партія регіонів згодна голосувати позитивно за умови, що його підтримають інші фракції. «Місце спікера, як магніт, притягує назад тих, хто в ньому вже посидів», - пожартував депутат. Він також зауважив, що не вірить у результативне спільне голосування колишніх партнерів по демократичній коаліції.

«Зараз між усіма парламентськими фракціями ведуться переговори, вони ніколи не припинялись. Мій особистий прогноз: якщо за тиждень-другий парламент і надалі лишатиметься без голови, альтернативи позачерговим виборам не буде», - повідомив С.ЛАРІН.