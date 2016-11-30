У ЗСУ розкрили деталі ракетних випробувань біля Криму, через які погрожує Росія

Про це у коментарі УНІАН повідомив начальник прес-служби Повітряних сил ЗСУ Роман Юрчило.

«На даний час в Повітряних силах України триває підготовка до цих контрольно-льотних випробувань зенітних керованих ракет середньої дальності, які плануються в південній частині України. До проведення заходу планується залучити екіпажі бойової, транспортної авіації, підрозділи зенітно-ракетних військ та також безпілотної авіації», - заявив він.

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«Попередньо, Повітряними силами, відповідно до визначеної процедури, було завчасно підготовлено авіаційне сповіщення (NOTAM). Зроблено це з метою своєчасного оповіщення провайдерів авіаційних послуг різних держав, авіакомпаній, екіпажів, повітряних суден про можливу небезпеку використання повітряного простору під час прольотів в зоні їх проведення», - додав Юрчило.

Він підкреслив, що повітряні стрільби відбуватимуться виключно в повітряному просторі України та здійснюватимуться згідно з нормами міжнародного права.

Як повідомляв УНІАН, 1-2 грудня на півдні України заплановано навчання Повітряних сил Збройних сил України, під час яких буде проведено повітряні стрільби.

Разом з тим ЗМІ з посиланням на джерела в Міноборони України повідомили, що у разі проведення Україною ракетних стрільб поблизу тимчасово окупованого Криму Росія погрожує Києву ракетним ударом.

У листі, датованому 26 листопада, зокрема, йдеться про те, що, якщо Україна проведе подібні стрільби, то російська сторона, по-перше, збиватиме українські ракети. По-друге, завдасть удару по українських пускових установках.

У відповідь секретар РНБО Олександр Турчинов попросив РФ не панікувати через ракетні стрільби України. Він підкреслив, що ракетні випробування Україна проводитиме згідно з усіма міжнародними зобов'язаннями і договорами у своєму суверенному повітряному просторі.

Сьогодні, 30 листопада, речник Міністерства оборони України з питань АТО Андрій Лисенко наголосив, що погрози не можуть стати на заваді планам України щодо військових навчань.

Своєю чергою заступник міністра оборони України — керівник апарату генерал-полковник Олександр Дублян не відповів на запитання, чи скасує Україна проведення стрільб у зв’язку з нібито погрозами Росії.

«Зараз, на даний час я на це запитання ще не можу відповісти, тому що термін проведення стрільб визначений 1-2 грудня», - зазначив Дублян.