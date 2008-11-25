Херсонський губернатор каже, що проти нього запустили «політичну машину»

Голова Херсонської обласної державної адміністрації Борис СІЛЕНКОВ вважає, що політичні опоненти в черговий раз намагаються його «зняти» через протидію розкраданню обласного комунального майна.

Як передає кореспондент УНІАН, про це губернатор повідомив на прес-конференції в Херсоні.

За словами Б.СІЛЕНКОВА на Херсонщині вже четвертий рік не припиняються спроби дестабілізувати ситуацію в області, для цього включена "політична машина з використанням політтехнологій, які запускаються через депутатів Верховної Ради і формують певний потік відповідних рішень депутатів обласної ради до Секретаріату Президента з єдиною метою - їм треба замінити голову облдержадміністрації. Постійно, у різних варіаціях, вони виходять на один і той же процес: треба знайти механізми, треба знайти підтримку в Києві з однією метою - звільнити СІЛЕНКОВА з цієї посади".

Що ж до причини цього, то вона, як заявив журналістам херсонський губернатор, полягає, насамперед, у тому, що "я не даю їм безкоштовно покласти в кишені комунальну власність". Це, зокрема, комунальні об`єкти, які належать усій територіальній громаді області - "Радгосп-завод "Янтарний", аеропорт "Херсон", кінотеатр "Україна" у центрі Херсона.

Б.СІЛЕНКОВ виступає також проти поповнення, під розроблені певні технології, коштами обласного бюджету статутного фонду комунального підприємства "Фармація", і вважає що ці мільйони гривень необхідно направити на розвиток соціальної інфраструктури сільської місцевості області - ремонт шкіл, дитсадків, вирішення питання водопостачання.

Він вважає, що також не вдається представникам певних структур, через позицію керівництва облдержадміністрації, вирішити на свою користь земельні питання на заповідних територіях області. Там сьогодні у них дуже серйозні бізнес-інтереси, що обраховуються десятками мільйонів гривень, зазначив Б.СІЛЕНКОВ.

Також, на думку Б.СІЛЕНКОВА фракцію комуністів у Верховній Раді, приміром, не влаштовує активне висвітлення в області правди про Голодомор 1932 - 1933 років, розпочата в області робота щодо дослідження насильницького переселення на Херсонщину комуністичним режимом людей в рамках операції "Вісла", порушення в регіоні питань, пов`язаних із роллю Комуністичної партії в знищенні релігії і християнських цінностей на Херсонщині.

Всі ці дії з його дискредитації, вважає Б.СІЛЕНКОВ, пояснюють події, які відбуваються останнім часом в обласній раді, зокрема те, що 18 листопада поточного року депутатською більшістю обласної ради визнана незадовільною робота облдержадміністрації з виконання регіональної програми соціально-економічного розвитку за 9 місяців поточного року.

За інформацією СІЛЕНКОВА всі пункти програми соціально-економічного розвитку області за 9 місяців виконані в повному обсягу, але депутатам це не цікаво, бо вони навіть не висловили жодної претензії до виконання пунктів програми. «Просто проголосували заздалегідь підготовлений текст», - підсумував Б.СІЛЕНКОВ.

Також херсонський губернатор наголосив, що Херсонщина, згідно з офіційними даними Кабінету міністрів України, успішно виконала затверджену депутатами обласної ради програму соціально-економічного розвитку за 9 місяців поточного року і ввійшла у десятку стабільно працюючих регіонів України.