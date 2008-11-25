Україна може стати членом НАТО без етапу ПДЧ

Експерт Інституту зовнішньої політики Дипломатичної академії при Міністерстві закордонних справ України Олександр ПАЛІЙ припускає, що Україна може стати членом НАТО без отримання ПДЧ.

Про це він заявив, відповідаючи на запитання Центру досліджень політичних цінностей «АКСІА» “Чому США відмовляють Україну від ПДЧ?”.

Експерт зазначив, що головна причина цього – немає консенсусу серед учасників НАТО. Він нагадав, що Україна вже має план дій «Україна-НАТО», який було підписано 2002 року. “На практиці Україна у своїй співпраці з НАТО просунулася далі, аніж деякі з тих держав, які приєдналися до НАТО через ПДЧ. Ми просунулися далі, аніж Хорватія, Албанія, які 2009 року остаточно приєднаються до НАТО”, – сказав О.ПАЛІЙ.

Він зазначив, що Україна вже виконує всі процедури, які передбачає приєднання до НАТО. “До нас теоретично може бути застосовано процедуру прискореного вступу, за якої стадія отримання ПДЧ буде пропущено. Саме таку точку зору і відзначає США”, – наголосив експерт. Він додав, що попри те, що окремі країни-учасниці не готові надавати Україні ПДЧ, Україна не змінює свій рух у напрямі НАТО. “ПДЧ по суті є формальністю. Тобто йдеться про те, що вступ України в НАТО може бути суто технічним рішенням, якому не передуватимуть підготовчі етапи, які проходили деякі інші країни”, – сказав О.ПАЛІЙ.

Як повідомляв УНІАН, про це сказав посол США в Україні Вільям ТЕЙЛОР «Голосу Америки».

США вважають надання Україні Плану дій з набуття членства в НАТО неактуальним, оскільки, на погляд США, Україна готова приєднатися до Альянсу вже зараз. Вашингтон, очевидно, не буде переконувати партнерів з Альянсу надати Києву ПДЧ у грудні. В разі згоди Україна взагалі може оминути цей етап і після досягнення критеріїв відразу говорити про членство в організації, зауважив посол.