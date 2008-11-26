Нафтогаз хоче «вбухати» другий транш кредиту МВФ у сплату газового боргу

НАК "Нафтогаз України" розглядає можливість направлення частини кредиту Міжнародного валютного фонду (МВФ) для погашення заборгованості за газ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив заступник голови правління «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО сьогодні журналістам у Києві.

«Можливі переговори з МВФ, що черговий спеціальний транш буде виділений для цього», - сказав він, відповідаючи на запитання про джерела погашення боргу за газ.

Також І.ДІДЕНКО зазначив, що джерелами погашення можуть бути виручка з ринку продажу газу, бюджетні запозичення і попередня оплата за частину транзиту російського газу територією України наступного року.

Як повідомляв УНІАН, під час вчорашніх переговорів у Москві НАК «Нафтогаз України» і ВАТ «Газпром» домовилися про погашення Україною до 1 грудня заборгованості за постачання природного газу у вересні. Черговий раунд переговорів відбудеться після погашення «Нафтогазом» своєї заборгованості.

Нагадаємо, минулого тижня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дав розпорядження голові правління "Газпрому" Олексію МІЛЛЕРУ стягти борг за газ з України. О.МІЛЛЕР повідомив, що український борг за російський газ становить 2,4 млрд. дол. Він також розповів журналістам, що при переході на ринкові відносини у сфері постачань російського газу в Україну його ціна з 1 січня в 2009 р. може перевищити 400 дол. за тис. куб. м.

25 листопада перший заступник голови Секретаріату Президента України Олександр ШЛАПАК назвав безпідставними заяви про борг України перед «Газпромом», оскільки НАК «Нафтогаз України» не має прямих відносин з «Газпромом». У свою чергу, уповноважений Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки Богдан СОКОЛОВСЬКИЙ завив, що заборгованість України за газ становить 1,26 млрд. доларів. За його словами, структура цього боргу складається з: 400 млн. дол. - це несплата за газ, спожитий у вересні 2008 року, і 860 млн. дол. - за газ, спожитий у жовтні 2008 року. При цьому Б.СОКОЛОВСЬКИЙ уточнив, що це заборгованість без урахування штрафних санкцій.

Довідка УНІАН. Міжнародний валютний фонд 6 листопада прийняв рішення про надання Україні дворічного кредиту stand-by на суму 16,43 млрд. дол.

Процентна ставка за кредитом становить 3,75%, перший транш - 4,5 млрд. дол. Термін погашення кредиту - 5 років.

Кошти призначені для стабілізації ситуації у фінансовій системі України.