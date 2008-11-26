У Кличка бачать, що ситуація в Києві вже не критична, а катастрофічна

Ключовими питаннями, на яких повинна зосередитись Київрада, є проблеми подолання економічної кризи. Про це в ході круглого столу «Київ: півроку після виборів», організованого тижневиком «Коментарі» та сайтом «proUA.com», заявив один з лідерів блоку Віталія Кличка Дмитро Андрієвський.

«Обіцянки зберегти найдешевший в Україні громадський транспорт, найнижчі комунальні тарифи, надійний соціальний захист, побудувати нові станції метро та інші блага, щедро роздані Черновецьким перед виборами, не виконуються. Сьогодні кияни платять за проїзд у трамваї чи тролейбусі 1,5-2 гривні, а львів`яни – 1 грн; вартість жетону у київському метро – 2 грн, а у харківському – 75 копійок. Систематично недофінансовується сфера охорони здоров`я. Бюджет не виконується», - наголосив політик.

На переконання Д. Андрієвського, ключовим пріоритетом діяльності Київради у цих умовах повинно стати подолання економічної кризи. Необхідно забезпечити ефективний соціальний захист киян, для чого треба скасувати невиправдано завищені тарифи на проїзд у комунальному транспорті. Крім того, на завтрашньому засіданні Київради необхідно заслухати звіти чиновників КМДА щодо додаткового навантаження на столичних підприємців та стану виконання бюджету міста.

«Політичні сили, що увійшли до Київради, повинні відчувати політичну відповідальність за кожне проголосоване рішення. Адже ситуація в столиці вже не критична, а катастрофічна», - підкреслив Андрієвський.