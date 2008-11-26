Тимошенко дала Ющенку час до кінця тижня

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО востаннє звернулася до Президента України Віктора ЮЩЕНКА і до його політичної сили відновити в парламенті демократичну коаліцію в посиленому форматі за участю фракції Блоку Литвина.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО заявила сьогодні журналістам у Кабінеті міністрів.

«Я хочу, щоб усі найвищі посадовці розуміли, що зараз знищення коаліції і роботи Верховної Ради - це не випад проти ТИМОШЕНКО, а проти України. І тому я звертаюся до Президента України з останньою пропозицією відновити демократичну коаліцію, враховуючи відповідальність, яку і Президент, і прем`єр, і депутати демократичної коаліції несуть перед своїми виборцями. Я хочу нагадати Президенту, що ми служимо людям, а не власним політичним амбіціям», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що у разі, якщо до кінця цього тижня не буде відновлена демократична коаліція, то БЮТ шукатиме «інші варіанти та інші можливості».

Одночасно Ю.ТИМОШЕНКО звернулася до лідера фракції Блоку Литвина Володимира ЛИТВИНА з офіційним запрошенням приєднатися до демократичної коаліції. «Ми готові прийняти всі умови, які зараз висуне Блок Литвина для того, щоб увійти до посиленого формату демократичної коаліції», - підкреслила вона.

Прем`єр-міністр також закликала делегатів з`їзду «Нашої України» прийняти рішення про повернення фракції цієї політичної сили до складу демократичної коаліції за участю фракції Блоку Литвина.

«Я прошу вас на цьому з`їзді всупереч будь-яким політичним інтригам прийняти рішення про відновлення демократичної коаліції із запрошенням Блоку Литвина, і, якщо буде в цьому необхідність, то підтримати Володимира ЛИТВИНА на посаду голови Верховної Ради і підписати всі необхідні коаліційні угоди», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

При цьому глава уряду підкреслила, що звертається з таким проханням без будь-яких ультимативних умов і на принципах відвертості. «Ми готові сприйняти пропозицію про посилення команди міністрів, ми готові сприйняти пропозицію, що стосується посилення керівництва в інших органах державного управління, але єдине, чого не можна робити, це робити сумнівні політичні рейтинги на біді України», - підкреслила прем`єр-міністр.