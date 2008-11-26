За кого б проголосували українці минулої неділі (опитування)

19,8% виборців проголосували б за лідера БЮТ Юлію ТИМОШЕНКО, якби вибори Президента України відбулися 23 листопада.

Як передає кореспондент УНІАН, про це свідчать результати соціологічного опитування, проведеного фондом «Громадська думка – Україна», які були представлені сьогодні на прес-конференції в Києві.

На другому місці за кількістю набраних голосів – лідер Партії регіонів Віктор ЯНУКОВИЧ, якого готові підтримати 17,4% виборців.

6,6% українців проголосували б за колишнього голову Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА, 5,7% підтримують лідера Комуністичної партії України Петра СИМОНЕНКА, 3,9% – голову Народної партії Володимира ЛИТВИНА і 3,3% – чинного Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

13,7% опитаних виступають проти всіх, 10,3% не мають наміру брати участі у виборах і 16,1% важко відповісти на запитання.

18,3% українців підтримали б БЮТ на дострокових парламентських виборах, якби вони відбулися 23 листопада.

Далі йде Партія регіонів, за яку готові проголосувати 16,4% опитаних. Третє місце займає Комуністична партія з 5,9%. За Блок Литвина готові проголосувати 3,3% і за умовний блок Арсенія ЯЦЕНЮКА - 3% виборців.

Решта партій і блоків не долають 3% бар`єр для проходження до парламенту. Так, умовний блок Віктора ЮЩЕНКА може розраховувати на 1,9% підтримки виборців, партія «Свобода» – на 1,4%. Вся решта політичних сил набирає 1 і менше відсотків голосів.

Проти всіх мають намір голосувати 16,9% опитаних, не збираються брати участь у виборах 16,1%, важко було відповісти на запитання 11,9% опитаних.

Соцопитування проводилося 12-24 листопада, опитано 2000 респондентів у 160 населених пунктах, похибка вибірки становить 2,2%.