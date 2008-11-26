Спецслужби Польщі: обстріл машини Качинського влаштувала Грузія

Недільний інцидент з обстрілом автомобіля президента Польщі Леха Качинського влаштували самі грузини. Про це йдеться в офіційній доповіді польської спецслужби Агентство внутрішньої безпеки (Agencja Bezpieczeсstwa Wewnкtrznego - ABW), повідомляє newsru з посиланням на ІТАР-ТАРС.

Згідно звіту, оприлюдненого в середу польською газетою Dziennik, "постріли поблизу автомобіля президентів Польщі і Грузії були грузинською провокацією". Видання також відзначило, що керівник ABW Кшиштоф Бондарік розіслав цей документ 16 основним польським політикам.

Вражає той факт, що після першої черги з автоматичної зброї, що пролунала поблизу кортежу двох президентів, грузинська охорона ніяк не відреагувала, а сам президент Грузії Михайло Саакашвілі посміхався, йдеться в документі. Підозрілим для аналітиків спецслужб видався і той факт, що попереду кортежу грузинські власті пустили автобус з пресою, щоб журналісти першими виявилися на місці інциденту.

Крім того не можна не прийняти до уваги нещодавню заяву польського журналіста, присутнього на місці інциденту у момент стрілянини. Колона з декількох десятків автомобілів, у складі якої в одній машині їхали Лех Качинський і Михайло Саакашвілі, була украй неорганізована, свідчить кореспондент Кшиштоф Засідка. Автомобіль з охороною Качинського з польської спецслужби Бюро охорони уряду (БОП) був відрізаний грузинським спецназом від машини президента Польщі і їхав за нею тільки п`ятим.

Нагадаємо, що в неділю на кордоні з Південною Осетією біля машини президента Польщі Леха Качинського пролунали постріли з автоматичної зброї. Не зважаючи на те, що, за словами Леха Качинського, стріляли всього лише на відстані 30 метрів від нього, до цих пір не вдалося з`ясувати, хто ж зробив ці постріли.

Грузія погано організувала візит польського президента і допустила помилки в забезпеченні його безпеки, вважає прем`єр Польщі Дональд Туск. "Пояснення, одержані Польщею від Грузії з приводу стрілянини, що відбулася поряд з кортежем Леха Качинського в Грузії, незадовільні і показують, що ця країна несе відповідальність за погану організацію цього візиту", - заявив Туск на прес-конференції в середу.

Нагадаємо, що сам президент Польщі спочатку стверджував, що минулої неділі потрапив під обстріл російських миротворців на кордоні з Південною Осетією. Проте вже в неділю увечері, після повернення до Варшави, Качинський попросив нікого не винити в інциденті в Грузії, оскільки маршрут, по якому їхав його кортеж, був нібито змінений на його прохання.

А у понеділок на брифінгу у Варшаві Качинський вже припустив, що, можливо, вогонь вівся "не по президентах, оскільки я не чув, щоб поряд пролітали кулі".