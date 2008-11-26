Тимошенко шукає, як погасити борги свого злісного ворога

Україна вважає за можливе для виходу з боргових зобов`язань «РосУкрЕнерго» перед "Газпромом" дати можливість "Газпрому" використати 11,5 млрд. кубометрів газу з українських сховищ.

Як передає кореспондент УНІАН, про це прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявила журналістам після засідання Кабміну.

“Ми шукаємо можливості (у переговорах з Росією – УНІАН), як вийти з усіх цих боргових зобов`язань, які є у «РосУкрЕнерго» перед "Газпромом", у тому числі й використовуючи для "Газпрому" газ, який був закачаний у попередні періоди «РосУкрЕнерго» в газові сховища України. Це 11,5 млрд. кубометрів», - заявила Ю.ТИМОШЕНКО.

Разом із тим вона підкреслила, що весь споживаний сьогодні Україною природний газ своєчасно оплачується, спірні ж питання виникли на сьогодні при закачуванні газу в сховища. «Річ у тім, що, як правило, у попередні роки закачування природного газу в сховища закінчувалося 15 жовтня, і після 15 жовтня починався технологічний відбір газу зі сховища. Але у зв`язку з тим, що сьогодні і ЄС, і Україна в результаті світової економічної кризи істотно скоротили споживання природного газу, плюс тепла погода на території Європи і України – це привело до того, що закачування природного газу необхідно було продовжити і на жовтень, і на листопад. Такого практично ніколи не було. І це значить, що додаткове закачування газу обумовлене технічними проблемами, тому що припинити видобування газу неможливо. І якщо є зайві обсяги, їх можна лише закачати в сховища. Таким чином, виникли додаткові позапланові обсяги газу, які закачані в газові сховища, вони вимагають додаткового фінансування… І вчора в ході зустрічі МІЛЛЕРА і ДУБИНИ були знайдені підходи з врегулювання цього питання», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Щодо платоспроможності, то Україна виконує свої зобов`язання, і надалі має намір їх виконувати. Ю.ТИМОШЕНКО ще раз наголосила, що на сьогодні існує борг компанії «РосУкрЕнерго» перед "Газпромом" у розмірі 2,2-2,4 млрд. дол. Проте цей борг не заснований на заборгованості України перед «РосУкрЕнерго». «Це самостійна власна заборгованість «РосУкрЕнерго» перед "Газпромом», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні заступник голови НАК «Нафтогаз України» Ігор ДІДЕНКО заявив, що заборгованість "Нафтогазу України" перед компанією "РосУкрЕнерго" за газ становить близько 2 млрд. дол.

“Борг, про який йдеться між НАК «Нафтогаз України» і "РосУкрЕнерго", дорівнює рівно тій кількості газу, яка закачана в підземні сховища газу, він не більше і не менше", - сказав він.

І.ДІДЕНКО зазначив, що НАК «Нафтогаз України» на сьогодні є власником більш як 17 млрд. кубометрів газу, який закачаний у ПСГ, з яких 11 млрд. кубометрів - імпортного походження.

Нагадаємо, минулого тижня Президент РФ Дмитро МЕДВЕДЄВ дав розпорядження голові правління "Газпрому" Олексію МІЛЛЕРУ стягнути борг за газ з України. О.МІЛЛЕР повідомив, що український борг за російський газ становить 2,4 млрд. дол. Він також розповів журналістам, що при переході на ринкові відносини у сфері поставок російського газу в Україну його ціна з 1 січня в 2009 р. може перевищити 400 дол. за тис. куб. м.

Проте в НАК "Нафтогаз України" заявили, що мають борги виключно перед компанією RosUkrEnergo, і сума цього боргу "з урахуванням усіх нюансів" становить близько 1,3 млрд. дол.

У зв`язку з цим прем`єр-міністр Юлія ТИМОШЕНКО сказала, що це “не борги уряду України, а борги компанії "РосУкрЕнерго", які залишилися з попередніх періодів". "Уряд України "РосУкрЕнерго" нічого не винен", - сказала вона.

У свою чергу, прес-секретар RosUkrEnergo Андрій КНУТОВ заявив, що борг НАК «Нафтогаз України» перед компанією становить 2,4 млрд. дол. «Інформація про розмір боргу перед компанією RosUkrEnergo, яку поширюють представники НАК «Нафтогаз України», не відповідає дійсності. Вказана заборгованість України перешкоджає своєчасним і повним розрахункам компанії RosUkrEnergo AG перед «Газпромом», – сказав він.

Як відомо, Юлія ТИМОШЕНКО поставила собі за мету позбутися посередника - RosUkrEnergo- у постачанні газу Україні.