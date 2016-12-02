Українська делегація боротиметься, щоб сесія ПА НАТО пройшла в Києві у найближчі роки - Геращенко

Про це повідомила перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко на своїй сторінці в Facebook, коментуючи візит української парламентської делегації в штаб-квартиру НАТО в секретаріат Парламентської асамблеї НАТО.

«Запропонували провести в Україні засідання Парламентської асамблеї. Розклад цих важливих міжпарламентських зібрань вже сформовано на кілька років наперед, але українська делегація боротиметься, щоб сесія ПА НАТО пройшла в Києві у найближчі роки», - написала вона.

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Також, за словами Геращенко, українські депутати запропонували у березні 2017 року провести публічні парламентські слухання про потенціал розвитку співпраці НАТО і України.

«У березні проходитиме міжпарламентська рада ”Україна- НАТО” і це хороший привід більш детально поговорити про потенціал наших взаємин», – написала Геращенко.

Крім того, вона повідомила про зустріч із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Гетемюллер, в ході якої обговорювалися питання підтримки України з боку НАТО, безпекова ситуація на окупованому Донбасі та в Криму, порушення там прав людини, щоденні порушення режиму тиші на сході України з боку РФ та контрольованих нею бойовиків.

Також українська делегація поінформувала про реформи, що проводяться у сфері оборони, публічності закупівель, посилення парламентського контролю за оборонними сектором, боротьбу з корупцією, питання гендерної рівності в армії, зазначила перший віце-спікер.

Гетемюллер зазначила, що в НАТО з великою повагою спостерігають за реформами в оборонному секторі України, визнала, що далеко не всі країни НАТО виділяють на армію 5% свого бюджету, але всі усвідомлюють ризики, що стоять перед Україною, і необхідність серйозного посилення сектору безпеки.

За словами Геращенко, Гетемюллер запевнила, що Україна залишається важливим партнером в порядку денному Альянсу і в подальшій підтримці реформ з боку НАТО.

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