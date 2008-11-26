У Цільовому плані Україна-НАТО на 2009 рік - 400 пунктів

Кабінет Міністрів України на сьогоднішньому засіданні затвердив проект Указу Президента України про Цільовий план Україна-НАТО на 2009 рік у рамках Плану дій Україна-НАТО.

Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістам повідомив міністр закордонних справ України Володимир ОГРИЗКО.

За його словами, план охоплює близько 400 різних заходів і практично всі сфери реформування суспільства.

“Ці 400 заходів охоплюють все: починаючи від реформування військової сфери, судочинства і реформування судової системи… Взагалі все, що потрібно для того, щоб ми підійшли до тих стандартів, які висуває Альянс. А Альянс висуває дуже прості стандарти – демократичне суспільство, ефективна економіка, відсутність корупції і т.д. Отже це дуже серйозний бекграунд, або основа, яка дасть нам можливість серйозно просунутися до рівня цих стандартів… Власне, цей цільовий план на 95% є тим же самим ПДЧ. Але головна відмінність цього плану від ПДЧ у тому, що ПДЧ передбачає більш жорсткі системи контролю за виконанням», - сказав В.ОГРИЗКО.

«Це дуже важливо (ухвалення документа – УНІАН) у контексті нашого просування в НАТО, і вперше, ми сподіваємось, за час нашої співпраці з Альянсом цей план буде затверджений ще до початку наступного року», - сказав В.ОГРИЗКО.

Він наголосив, що всі заходи, передбачені в плані, максимально конкретизовані, і передбачена чітка система щоквартального контролю його виконання.

В.ОГРИЗКО зазначив, що в ході переговорів в Брюсселі 2-3 грудня Україна планує вийти на такий самий варіант контролю за виконанням плану, який передбачається і при приєднанні до ПДЧ.

Крім того, він повідомив, що в плані передбачається ухвалити ряд заходів для максимально швидкого переходу на контрактну армію.

Відповідаючи на запитання кореспондента УНІАН, наскільки актуальне на сьогодні приєднання України до ПДЧ після останньої заяви посла США в Україні, В.ОГРИЗКО сказав: «Посол США, наскільки мені відомо, і я говорив з ним після цієї заяви, сказав лише те, що шляхи до НАТО можуть бути різними. Є шлях ПДЧ, а є інший – без ПДЧ, є ті варіанти, які, можливо, виникнуть в ході обговорення цих питань. Тому головний месседж, на мій погляд, полягав у тому, що нам не потрібно політизувати ПДЧ до такого ступеня, щоб він заважав нам у нашому просуванні до НАТО. Власне, цей план, про який я розповів, це і є та конкретика, яка нам потрібна, щоб ми з ПДЧ або без ПДЧ досягли тих критеріїв, які нам дозволять сказати: «Шановні члени НАТО, ми досягли ваших критеріїв, ми подаємо заявку», - сказав В.ОГРИЗКО.

Міністр ще раз наголосив, що варіант приєднання до НАТО через ПДЧ можливий, проте відповідь на питання, яким саме чином відбуватиметься приєднання, повинна дати Україна. «Ми можемо брати на даному етапі участь в обговоренні, але рішення ухвалює все ж таки сторона НАТО. Але, зі свого боку, ми готові пройти цей шлях у будь-якій формі: ПДЧ або не ПДЧ… Повторюю ще раз, головне - досягти критеріїв (НАТО - УНІАН)», - сказав В.ОГРИЗКО.