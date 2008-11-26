Кириленко: про відставку і мови бути не може

Лідер партії «Народний Союз Наша Україна» В’ячеслав КИРИЛЕНКО не збирається подавати у відставку зі своєї посади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це В.КИРИЛЕНКО заявив сьогодні на прес-конференції в Сімферополі, відповідаючи на запитання, чи буде на найближчому з`їзді партії, який намічений на суботу, 29 листопада, порушуватися питання про зміну лідера «Нашої України», і чи не має наміру він сам подати у відставку.

“Про відставку і мови бути не може, оскільки у нас відповідальна політична сила, а я вважаю себе відповідальним політичним лідером”, - заявив В.КИРИЛЕНКО.

При цьому він зазначив, що в «Нашій Україні» - демократія, тому наприкінці листопаду «у нас буде звітно-виборчий з`їзд», на якому планується розглянути як внутрішньопартійні питання, так і питання зовнішньополітичної і внутрішньополітичної ситуації. «Я сам як голова партії ініціюю свій звіт і вибори голови партії, так само як і всіх інших керівних органів партії», - заявив В.КИРИЛЕНКО.

За його словами, на з`їзді цієї суботи «Наша Україна» також планує прийняти антикризову резолюцію у зв`язку з економічною кризою в країні.