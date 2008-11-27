Путін привітав Тимошенко з днем народження

Голова Уряду Російської Федерації Володимир ПУТІН привітав прем`єр-міністра України Юлію ТИМОШЕНКО з днем народження.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Посольства Російської Федерації в Україні.

У привітанні В.ПУТІН наголосив на своїй зацікавленості в спільній роботі з Ю.ТИМОШЕНКО щодо подальшого зміцнення російсько-української співпраці, нарощування торговельно-економічних, інвестиційних, науково-технічних і культурних зв`язків між країнами у дусі дружби і добросусідства.

Російський прем`єр побажав Ю.ТИМОШЕНКО здоров`я, щастя і нових успіхів.