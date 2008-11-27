У Києві перейменували вулицю Мануїльського

Вулицю Дмитра Мануїльського у Шевченківському районі Києва перейменовано на вулицю Платона Майбороди.

Як передає кореспондент УНІАН, “за” відповідне рішення проголосували сьогодні на засіданні сесії Київради 80 депутатів.

Депутати доручили Київській міській державній адміністрації здійснити всі необхідні організаційно-правові заходи щодо нової назви вулиці.

Також депутати присвоїли назви трьом новим вулицям у Голосіївському районі Києва. Так, вулиця з проектною назвою Вільямса-1 носитиме назву вулиця Успішна; вулиця Вільямса-2 – вулиця Щаслива; вулиця Московська-1 – вулиця Творча.

Довідка УНІАН. Д.Мануїльський (1883-1959 р.н.), згідно з інформацією у Вікіпедії, у 1945-1946 роках був ініціатором і керівником нової кампанії боротьби проти «українського буржуазного націоналізму», розгорнув акцію з переслідування української інтелігенції, зокрема, найвідоміших тогочасних письменників Олександра Довженка, Володимира Сосюру, Максима Рильського та інших. У 1946-1953 роках - заступник голови Ради народних міністрів УРСР. Помер і похований у Києві.

П.Майборода (1918-1989 р.н.) – видатний український композитор, котрий став першим лауреатом Шевченківської премії, заслужений діяч мистецтв, народний артист Радянського Союзу та народний артист України. 1 грудня 2008 року виповнюється 90 років від дня народження митця.