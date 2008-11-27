Луценко подарує Тимошенко ворону

Сьогодні Юлії Тимошенко виповнилося 48 років. «У нас пройшла інформація, що офіційно святкувати не будемо — ні застіль, ні офіційних поздоровлень, ні повідомлень для преси не передбачається», — розповіло джерело в оточенні іменинниці, коли "Сегодня"поцікавилася, як Юлія Володимирівна відзначить цей день. А ось рідна тітка прем`єра Антоніна Ульяхіна взагалі приголомшила інформацією про місцезнаходження племінниці цього дня. «Її не буде ні в Києві, ні в Дніпропетровську, ні в Москві, ні навіть на Сардинії», — сказала Антоніна Миколаївна.

Що стосується подарунків, то найближчий соратник депутат Андрій Портнов подарує їй букет червоних троянд.

Аналогічно зробить і депутат-регіонал Василь Горбаль. «Я співчуваю спробам Юлії Володимирівни подолати кризу в нашій економіці, правда, поки вони приводять до прямопротилежного ефекту, але все-таки хочу, щоб цього дня вона була щаслива».

Депутат-бютівець Сергій Терьохін вручить іменинниці... новий антикризовий законопроект на 168 сторінках. "Думаю зробити це у наступний вівторок. Законопроект стосуватиметься реального сектора економіки - металургії, шахт, коксохіму, машинобудування і так далі».

Політолог з Банкової Вадим Карасьов, який став "найзапеклішим" опонентом її політичної сили, збирається подарувати Юлії Володимирівні том Пушкіна з «Піковою дамою" і CD з однойменною оперою Чайковського. «Оскільки БЮТ — це кардіоцентристська сила, то подарую ще Юлії Володимирівні кардіограф, такий своєрідний детектор щирості, щоб на нім можна було перевіряти тих, хто хоче вступити в БЮТ. За допомогою його можна тепер в БЮТ відбирати справжніх «сердечників», - іронізує політолог.

Головний міліціонер країни Юрій Луценко подарує прем`єру «Птаха щастя». Так називається скульптура відомого київського художника Володимира Микитенка. Це бронзова ворона висотою 33 см з позолоченим ключиком, яка стоїть на малахітовій підставці. Правда, скільки міністр виклав за пташку, в його оточенні не говорять.