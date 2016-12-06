Стало відомо, що у справі Новинського ще трьом фігурантам оголошено підозру
Генпрокуратура оголосила про підозру ще трьом фігурантам у справі члена фракції "Опозиційний блок" Вадима Новинського.
Про це в ефірі телеканалу "112 Україна" повідомив народний депутат (БПП), заступник голови комітету Верховної Ради з питань регламенту Володимир Арешонков.
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"Я ставив питання, чи оголошено підозру крім Новинського трьом фігурантам, тобто замовнику і безпосереднім виконавцям. Ці прізвища відомі: Янукович, Захарченко і Коряк. Мені дали підтвердження, і я побачив, що дійсно таку підозру оголошено. Справу може бути розглянуто колективно", - зазначив він.
При цьому Арешонков додав, що Регламентний комітет сьогодні повторно розгляне подання ГПУ на Новинського.
"Я переконаний, що Регламентний комітет о 14:15 на своєму засіданні прийме рішення", - сказав він.